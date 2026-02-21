Новая система оплаты за проезд в Виннице ввела новые QR-коды для быстрого и удобного приобретения билетов в общественном транспорте.

Новая система оплаты за проезд в Виннице позволяет пассажирам рассчитываться за поездки через смартфон или приложения банков, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальной Facebook-странице местной транспортной компании, отныне в транспорте города появились цветные QR-коды: желтые для клиентов ПриватБанка и розовые для пользователей monobank.

При этом новая система оплаты за проезд в Виннице предполагает, что рассчитаться за билет можно любой банковской картой. QR-коды нового образца постепенно размещают по всему общественному транспорту.

Для клиентов ПриватБанка оплата производится через приложение «Приват24»: достаточно сканировать QR-код, выбрать количество билетов и карту для оплаты, после чего билет хранится в разделе «Еще — Транспорт — Городской транспорт».

Альтернативно можно воспользоваться камерой смартфона: открывается страница в браузере, где выбирают Проезд, количество билетов и оплачивают через Google Pay, Apple Pay или банковскую карту.

Для пользователей monobank процесс также прост: QR-код сканируют, нажимают «Подтвердить» и билет открывается в браузере со всеми данными и QR-кодом для проверки.

Через камеру смартфона можно выбрать количество билетов и способ оплаты – monobank, Google Pay, Apple Pay или карту. После оплаты электронный билет сразу доступен на экране.

Для проверки достаточно отсканировать QR-код в приложении monobank с разрешенной геолокацией. Отмечается, что билет действует 60 минут, а в приобретенном документе указан бортовой номер транспорта.

Если страница билета случайно закрылась, ее можно восстановить из истории браузера. Новая система оплаты за проезд в Виннице значительно упрощает передвижение по городу, уменьшает контактные операции с наличными деньгами и повышает безопасность пассажиров.

