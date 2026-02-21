Нова система оплати за проїзд у Вінниці дозволяє пасажирам розраховуватись за поїздки через смартфон або застосунки банків, повідомляє Politeka.
Як проінформували на офіційній Фейсбук-сторінці місцевої транспортної компанії, відтепер у транспорті міста з’явилися кольорові QR-коди: жовті для клієнтів ПриватБанку та рожеві для користувачів monobank.
При цьому, нова система оплати за проїзд у Вінниці передбачає, що розрахуватися за квиток можна будь-якою банківською карткою. QR-коди нового зразка поступово розміщують у всьому громадському транспорті.
Для клієнтів ПриватБанку оплата відбувається через застосунок «Приват24»: достатньо сканувати QR-код, обрати кількість квитків та картку для оплати, після чого квиток зберігається у розділі «Ще — Транспорт — Міський транспорт».
Альтернативно можна скористатися камерою смартфона: відкривається сторінка у браузері, де обирають «Проїзд», кількість квитків і оплачують через Google Pay, Apple Pay або банківську картку.
Для користувачів monobank процес також простий: QR-код сканують, натискають «Підтвердити», і квиток відкривається у браузері з усіма даними та QR-кодом для перевірки.
Через камеру смартфона можна обрати кількість квитків і спосіб оплати — monobank, Google Pay, Apple Pay або картку. Після оплати електронний квиток одразу доступний на екрані.
Для перевірки достатньо відсканувати QR-код у застосунку monobank із дозволеною геолокацією. Наголошується, що квиток діє 60 хвилин, а у придбаному документі вказано бортовий номер транспорту.
Якщо сторінка квитка випадково закрилась, її можна відновити через історію браузера. Нова система оплати за проїзд у Вінниці значно спрощує пересування містом, зменшує контактні операції з готівкою і підвищує безпеку пасажирів.
