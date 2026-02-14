Новая система оплаты за проезд в Тернопольской области затронула один из городов и внесла определенные коррективы в пользование общественным транспортом.

Новая система оплаты за проезд в Тернопольской области стартовала с января в Чорткове с участием ООО «Easy Soft» из Киева, сообщает Politeka.

Об этом проинформировали на официальном сайте Чортковского городского совета. Оператор внедрил новую автоматизированную систему, которая позволяет производить оплату проезда безналично и контролировать пассажиропоток более прозрачно.

Теперь пассажиры в Тернопольской области могут рассчитываться за поездки по банковским карточкам с поддержкой бесконтактного расчета или льготной «Картой чортковянина».

Для этого достаточно приложить карту к валидатору на несколько секунд. Во всех городских автобусах уже установлены валидаторы нового образца, некоторые транспортные средства оборудованы двумя валидаторами – спереди и позади салона.

В ближайшем будущем появится возможность использовать электронный билет, который можно будет пополнять через терминалы EasyPay.

Все старые «Карточки чортковянина» остаются в силе и работают с обновленными валидаторами, а карты нового образца будут получать только при первом изготовлении или при потере или поломке.

Одной из важных особенностей является то, что новая система оплаты за проезд в Тернопольской области будет постепенно расширяться и на маршруты в сел Чортковской общины.

Пока в этих автобусах можно рассчитываться наличными, но после установки валидаторов поездки можно будет оплачивать только картами.

Это позволит стандартизировать расчеты по всем маршрутам и обеспечить точный учет пассажиров. Кондукторы в транспорте остаются и имеют право проверять оплату проезда.

