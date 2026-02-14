Нова система оплати за проїзд у Тернопільській області зачепила одне з міст і внесла певні корективи у користування громадським транспортом.

Нова система оплати за проїзд у Тернопільській області стартувала з січня у Чорткові за участі ТОВ «Easy Soft» з Києва, повідомляє Politeka.

Про це проінформували на офіційному сайті Чортківської міської ради. Оператор впровадив нову автоматизовану систему, яка дозволяє здійснювати оплату проїзду безготівково та контролювати пасажиропотік більш прозоро.

Тепер пасажири в Тернопільській області можуть розраховуватись за поїздки банківськими картками з підтримкою безконтактного розрахунку або пільговою «Карткою чортків’янина».

Для цього достатньо прикласти картку до валідатора на кілька секунд. В усіх міських автобусах уже встановлено валідатори нового зразка, деякі транспортні засоби обладнані двома валідаторами – спереду та позаду салону.

У найближчому майбутньому з’явиться можливість користуватися електронним квитком, який можна буде поповнювати через термінали EasyPay.

Всі старі «Картки чортків’янина» залишаються чинними та працюють із оновленими валідаторами, а картки нового зразка отримуватимуть лише при першому виготовленні або у разі втрати чи поломки.

Однією з важливих особливостей є те, що нова система оплати за проїзд у Тернопільській області поступово розширюватиметься і на маршрути до сіл Чортківської громади.

Поки що у цих автобусах можна розраховуватись готівкою, але після встановлення валідаторів поїздки можна буде оплачувати лише картками.

Це дасть змогу стандартизувати розрахунки на всіх маршрутах та забезпечити точний облік пасажирів. Кондуктори у транспорті залишаються і матимуть право перевіряти оплату проїзду.

