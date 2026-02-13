Новый график движения поездов в Сумской области будет действовать до стабилизации безопасных условий железной дороги.

Новый график движения поездов в Сумской области введен из-за повышенной угрозы обстрелов инфраструктуры, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет «Укрзализныця».

Изменения коснулись транзитных поездов и нового скорого сообщения между Харьковом и Сумами.

Маршруты транзитных поездов № 45/46 и № 113/114 Ужгород-Харьков теперь пролегают южнее через Лубны, Миргород, Полтаву и Люботин. Одновременно введен ежедневный скорый поезд № 213/214 Харьков — Сумы с остановками в Люботине, Богодухове, Кириковке и Тростянце.

График нового поезда:

Харьков → Сумы: 09:00 → 12:17

Сумы → Харьков: 12:57 → 16:01

В Харькове пассажиры могут пересаживаться на семь поездов дальнего сообщения: № 45, 93, 1, 123, 7, 63 и 113. В Сумах обеспечена пересадка на № 775/776 в Киев (14:00 → 19:31).

Для поездок из Конотопа, Ворожбы, Путивля, Бахмача и Нежина в Харьков советуют комбинировать поезда № 144/143 Рахов – Сумы с последующей пересадкой на № 214/213 Сумы – Харьков. Обратно - № 213/214 Харьков - Сумы с пересадкой на № 775/776 в Киев.

Пассажирам рекомендуют выбирать в приложении опцию «с пересадками», чтобы система автоматически показывала оптимальные маршруты и время в пути.

Отмечается, что новый график движения поездов в Сумской области будет действовать до стабилизации безопасных условий на железной дороге, поэтому следует проверять актуальное расписание перед каждой поездкой.

Кроме того, в Сумах сообщали о новом графике движения транспорта.

Коммунальный рейс соединяет областной центр со Стецьковкой. Отправка осуществляется с автостанции в Сумах в центр села.

Время выезда из города: 06:00, 07:25, 09:30, 10:57, 12:31, 14:00, 15:50, 17:25, 18:47.

В обратном направлении из Стецьковки транспорт отправляется в 06:40, 08:05, 10:10, 11:37, 13:11, 14:40, 16:30, 18:05, 19:25.

