Новий графік руху поїздів у Сумській області діятиме до стабілізації безпечних умов на залізниці.

Новий графік руху поїздів у Сумській області запроваджено через підвищену загрозу обстрілів інфраструктури, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає «Укрзалізниця».

Зміни торкнулися транзитних поїздів та нового швидкого сполучення між Харковом і Сумами.

Маршрути транзитних поїздів № 45/46 та № 113/114 Ужгород — Харків тепер пролягають південніше через Лубни, Миргород, Полтаву та Люботин. Одночасно введено щоденний швидкий поїзд № 213/214 Харків — Суми зі зупинками у Люботині, Богодухові, Кириківці та Тростянці.

Графік нового поїзда:

Харків → Суми: 09:00 → 12:17

Суми → Харків: 12:57 → 16:01

У Харкові пасажири можуть пересідати на сім поїздів далекого сполучення: № 45, 93, 1, 123, 7, 63 та 113. У Сумах забезпечено пересадку на № 775/776 до Києва (14:00 → 19:31).

Для поїздок із Конотопа, Ворожби, Путивля, Бахмача та Ніжина до Харкова радять комбінувати поїзди № 144/143 Рахів — Суми із подальшою пересадкою на № 214/213 Суми — Харків. Зворотно — № 213/214 Харків — Суми з пересадкою на № 775/776 до Києва.

Пасажирам рекомендують обирати у застосунку опцію «з пересадками», щоб система автоматично показувала оптимальні маршрути та час у дорозі.

Відзначається, що новий графік руху поїздів у Сумській області діятиме до стабілізації безпечних умов на залізниці, тому варто перевіряти актуальний розклад перед кожною поїздкою.

Крім того, у Сумах повідомляли про новий графік руху транспорту.

Комунальний рейс з’єднує обласний центр із Стецьківкою. Відправлення здійснюється з автостанції у Сумах до центру села.

Час виїзду з міста: 06:00, 07:25, 09:30, 10:57, 12:31, 14:00, 15:50, 17:25, 18:47.

У зворотному напрямку зі Стецьківки транспорт вирушає о 06:40, 08:05, 10:10, 11:37, 13:11, 14:40, 16:30, 18:05, 19:25.

