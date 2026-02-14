Подорожание проезда в Ивано-Франковской области оказывает влияние на бюджеты жителей общины.

Подорожание проезда в Ивано-Франковской области вступило в силу 8 февраля и касается нескольких популярных пригородных направлений, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляют местные власти.

В частности, билет на маршрут Голынь - Калуш вырос с 37 до 41 гривны. Предыдущее повышение тарифов произошло менее полугода назад, поэтому новое изменение стало для пассажиров ощутимым.

Специалисты объясняют, что повышение связано с ростом расходов на горючее, обслуживанием транспорта и поддержкой безопасности перевозок.

Пассажиров просят учитывать новые тарифы при планировании поездок и предусматривать дополнительные средства на регулярные маршруты.

Таким образом, подорожание проезда в Ивано-Франковской области оказывает влияние на бюджеты жителей общины, особенно тех, кто ежедневно пользуется пригородным транспортом.

Кроме того, в Ивано-Франковске сообщали о новом графике движения поездов. Он предусматривает отправку в 03:30 и прибытие в 06:25 вместо предыдущих 03:45 и 07:15.

Железнодорожники отмечают, что пассажирам следует учитывать эти изменения при планировании поездок. Корректировка временная и будет действовать только на протяжении работ по ремонту путей.

Маршрут поездов проходит через Болехов, Долину и Калуш, что позволяет сохранить сообщение со всеми ключевыми промежуточными станциями региона.

В "Укрзализныце" уверяют, что временные изменения не повлияют на безопасность движения. Остальные пассажирские составы области курсируют по привычному расписанию.

Также следует отметить, что пассажиры могут отслеживать изменения на официальном сайте или обращаться в железнодорожные кассы для уточнения информации.

