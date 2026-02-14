Подорожчання проїзду в Івано-Франківській області впливає на бюджети жителів громади.

Подорожчання проїзду в Івано-Франківській області набрало чинності з 8 лютого і стосується кількох популярних приміських напрямків, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає місцева влада.

Зокрема, квиток на маршрут Голинь — Калуш зріс із 37 до 41 гривні. Попереднє підвищення тарифів відбулося менш ніж півроку тому, тому нова зміна стала для пасажирів відчутною.

Фахівці пояснюють, що підвищення пов’язане з ростом витрат на пальне, обслуговування транспорту та підтримку безпеки перевезень.

Пасажирів просять враховувати нові тарифи при плануванні поїздок та передбачати додаткові кошти на регулярні маршрути.

Таким чином, подорожчання проїзду в Івано-Франківській області впливає на бюджети жителів громади, особливо тих, хто щоденно користується приміським транспортом.

Крім того, в Івано-Франківську повідомляли про новий графік руху поїздів. Він передбачає відправлення о 03:30 та прибуття о 06:25 замість попередніх 03:45 та 07:15.

Залізничники наголошують, що пасажирам слід враховувати ці зміни під час планування поїздок. Коригування тимчасові і діятимуть лише протягом робіт з ремонту колій.

Маршрут поїздів проходить через Болехів, Долину та Калуш, що дозволяє зберегти сполучення з усіма ключовими проміжними станціями регіону.

У “Укрзалізниці” запевняють, що тимчасові зміни не вплинуть на безпеку руху. Решта пасажирських складів області курсують за звичним розкладом.

Також варто зауважити, що пасажири можуть відстежувати зміни на офіційному сайті або звертатися до залізничних кас для уточнення інформації.

