Енергетики рекомендують заздалегідь перевіряти актуальні графіки відключення світла в Запоріжжі та області на 19 лютого.

Графіки відключення світла у Запоріжжі та області на 19 лютого вводиться через планові та профілактичні роботи в мережах, пише Politeka.net.

Інформацію надали в «Запоріжжяобленерго».

Через виконання робіт буде введено додаткові графіки відключень світла у Запоріжжі та області, які діятимуть протягом 19 лютого. Обмеження мають технічний характер і спрямовані на підвищення надійності електропостачання та запобігання можливим аварійним ситуаціям у майбутньому.

В Запоріжжі через плановий ремонт електрообладнання з 10 до 16 години не буде світла за адресою вул. Космічна: 118 г (9 пов), 122.

В Запорізькій області також триватимуть додаткові вимкнення світла, проте триватимуть вони з 00:00 до 24:00 години (тобто добу). Повідомляється, що такі довгі обмеження будуть діяти в наступних населених пунктах:

Васинівка вулиці:

Василенко — 1, 3, 5, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 53

Івана Франка — 3, 6, 8, 28

Лесі Українки — 1, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 39

Східна — 1, 3, 4, 10, 12, 14

пров. Райдужний — 1, 5

Єгорівка вулиці:

Зарічна — 1, 4, 5

Українська — 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21–24, 26, 27, 29–34, 42–45, 48, 49, 53–60, 62–65, 69–72, 74–76, 78–84а

Микільське вулиці

40 років Перемоги — 1, 2, 4, 6, 8, 10–16, 19, 23–35, 38–42, 44, 46, 48–60, 62, 66–75, 79–83, 85–88, 92–96, 100, 102

Лікарняна — 1–3, 5

Молодіжна — 1–6, 7/1, 7/2, 8, 9/1, 10, 10а, 11/1, 11/2, 12, 13/1, 13/2, 14, 15/1, 15/2, 17/1, 17/2, 22–24, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38

Набережна — 1, 1а, 4, 6, 8, 13–15, 18

Новосолошине вулиці:

Українська — 1, 9, 13, 18–23, 27, 29–33, 35, 39, 40, 43

Чкалова — 8, 9, 17, 20, 21

Енергетики рекомендують заздалегідь перевіряти актуальні графіки відключення світла в Запоріжжі, планувати свій час з урахуванням можливих перерв в електропостачанні.

