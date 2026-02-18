Энергетики Ровенской области обнародовали подробный перечень населенных пунктов и улиц, где 19 февраля запланированы графики отключения света.

Графики отключения света в Ровенской области на 19 февраля продлятся в связи с профилактическими и ремонтными работами, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Рівнеобленерго».

Энергетики Ровенской области обнародовали подробный перечень населенных пунктов и улиц, где 19 февраля запланированы графики отключения света. Такие отключения связаны с проведением технического обслуживания электросетей, модернизацией оборудования и другими мерами, направленными на повышение надежности и стабильности работы энергосистемы региона.

9:00 до 17:00 в селе Березне свет будет отсутствовать в домах на следующих улицах:

И.Франка 2, 2Б, 6

Андриивська 1, 2, 2а, 4, 4 КІОСК №1, 5, 5/, 6

Буховыча 1, 2, 2А

Вышнева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 36А, 38, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Вышневый 22, 3А

Зирненська 6а

Коперника 1, 10, 12А, 13, 14, 14А, 3, 4А, 5А, 6, 8, 8А

Корецька 1, 10, 10/3, 11, 15, 17, 19, 19/2, 2, 21, 23, 23А, 25, 3, 3А, 4, 5, 6/1, 7, 7А, 8, 9А

Корецькый пров. 12, 13, 14, 9

Назарука 15

Селецька 1

Староеврейська 1, 2, 3/2, 4, 5, 6, 8

В селе Велыки Цепцевычи временное обесточивание коснется отдельных домов по определенным адресам в тот же период с 9:00 до 17:00:

Велыкоцепцевыцька D24, D24

Вышнева 1, 10, 11, 12, 14, 18, 2, 28, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Л.Украинкы пров. 70

Леси Украинкы 100, 102 а, 116А, 46, 55, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 72А, 73, 75, 75А, 79, 80, 82, 85, 85А, 86, 89, 90, 92, 94, 98

В селе Птыча на некоторых улицах с 9:00 до 17:00 будут действовать дополнительные ограничения движения:

Б.Хмельныцького 1, 13, 14, 16, 2, 24, 25, 27, 3, 30, 3А, 4, 6, 7, 8, 9, 9А

Долина 12

Зализнычна 1, 10, 12, 13, 14, 15, 15А, 18, 2, 22, 26, 26-А, 28, 3, 3а, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9

Львивська 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18А, 19, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 23 а, 23Б, 24, 26, 27, 27а, 28, 2г, 31, 32, 32А, 33, 34, 34/1, 35, 37, 39, 3а, 4, 43, 45, 47, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 63, 7

Молодижна 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 3, 5, 6, 7, 8, 8А, 9

Підгирна 2, 3, 4

Украинкы 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

В населенном пункте Майкив с 9 до 17 часов также планируются отключения электроснабжения, которые охватят конкретные адреса:

Зарична 1, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 28, 28А, 29, 30, 31, 33, 43

Зеленый Гай 10, 14, 2, 3, 6, 7, 8, 9

Леси Украинкы 11А, 15, 17, 21, 26, 3, 42, 6

Майкивська 1

Набережна 14

«Рівнеобленерго» рекомендует жителям следить за актуальными графиками отключений на официальном сайте компании, а также в чат-ботах в Viber и Telegram. Жители региона призывают заранее подготовиться к возможным перебоям с электроснабжением и учесть их при планировании повседневных дел.

