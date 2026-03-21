Подорожание проезда во Львовской области произошло на большинстве маршрутов, где перевозчики увеличили стоимость поездок в пригородных и междугородных маршрутках.

Подорожание проезда во Львовской области начало происходить в конце февраля и начале марта, сообщает Politeka.

По словам представителей отрасли, новые цены устанавливали в разные дни в зависимости от готовности перевозчиков пройти необходимые процедуры.

Как рассказал председатель правления Львовской областной организации работодателей автомобильного транспорта «Укравтотранс-Львов» Иван Велийко, подорожание проезда коснулось практически всех перевозчиков, работающих на территории региона.

По его словам, цены на билеты начали расти в период с 27 февраля по 8 марта. Решения каждый перевозчик принимал отдельно, когда был готов к внедрению новых расценок.

В среднем цены на поездки выросли примерно на 10–15%. Поэтому минимальная стоимость билета выросла с 30 до 35 грн. Также изменилась цена за километр поездки.

По словам Ивана Велийко, теперь она составляет от 2,3 до 2,7 грн в зависимости от конкретного маршрута и направления движения. Представители перевозчиков объясняют такое решение экономическими факторами.

В частности, значительное влияние на стоимость проезда во Львовской области имеет подорожание горючего. Кроме того, за последнее время выросли расходы на коммунальные услуги, электроэнергию и страхование.

Все это увеличивает расходы транспортных компаний, работающих на пригородных и междугородных маршрутах. Еще одной причиной изменения тарифов стали вопросы оплаты труда водителей.

По словам представителей отрасли, перевозчики вынуждены повышать заработные платы работникам, чтобы сберечь персонал и отвечать действующим требованиям.

