Подорожчання проїзду у Львівській області відбулося на більшості маршрутів, де перевізники збільшили вартість поїздок у приміських та міжміських маршрутках.

Подорожчання проїзду у Львівській області почало відбуватися наприкінці лютого та на початку березня, повідомляє Politeka.

За словами представників галузі, нові ціни встановлювали у різні дні, залежно від готовності перевізників пройти необхідні процедури.

Як розповів голова правління Львівської обласної організації роботодавців автомобільного транспорту «Укравтотранс-Львів» Іван Велійка, подорожчання проїзду торкнулося практично всіх перевізників, які працюють на території регіону.

За його словами, ціни на квитки почали зростати у період з 27 лютого до 8 березня. Рішення кожен перевізник ухвалював окремо, коли був готовий до впровадження нових розцінок.

У середньому ціни на поїздки збільшилися приблизно на 10–15%. Через це мінімальна вартість квитка зросла з 30 до 35 грн. Також змінилася ціна за кілометр поїздки.

За словами Івана Велійки, тепер вона становить від 2,3 до 2,7 грн залежно від конкретного маршруту та напрямку руху. Представники перевізників пояснюють таке рішення економічними факторами.

Зокрема, значний вплив на вартість проїзду у Львівській області має подорожчання пального. Крім того, за останній час зросли витрати на комунальні послуги, електроенергію та страхування.

Усе це збільшує витрати транспортних компаній, які працюють на приміських і міжміських маршрутах. Ще однією причиною зміни тарифів стали питання оплати праці водіїв.

За словами представників галузі, перевізники змушені підвищувати заробітні плати працівникам, щоб зберегти персонал і відповідати чинним вимогам.

Джерело

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Львові: з популярними товарами виникли проблеми, що відбувається.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Львові: що відбувається з популярними товарами.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху поїздів у Івано-Франківській області: частина експресів не курсуватиме, "Укрзалізниця" видала деталі.