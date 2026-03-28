Подорожание проезда во Львовской области стало ощутимым для пассажиров пригородных маршрутов, потому рассказываем об этом больше.

Подорожание проезда во Львовской области зафиксировали на автобусном маршруте №165 Борислав-Дрогобыч, где перевозчик МКП «Транс-Экипаж» ввел новые тарифы, сообщает Politeka.

В салонах автобусов появились ответные объявления для пассажиров. С марта 2026 подорожание проезда во Львовской области из центра Борислава в Дрогобыч произошло с 35 грн до 55 грн.

Некоторые пассажиры признаются, что были удивлены новыми ценами и не всегда имели при себе необходимую сумму наличных, поэтому водители иногда разрешали ехать по старому тарифу.

Стоимость поездки зависит от места посадки и расстояния между населенными пунктами. Например, из Борислава от остановок СШ №5, СШ №7 и «Перчатки» поездка в Дережичи стоит 55 грн.

А до Дрогобыча ул. Гор. Ворота, Центра или АС составляет 60 грн. Из района Борислав Аваль Центр в Дережичи установлен тариф 45 грн, а до Дрогобыча ул. Гор. Ворота, Синагоги или АС нужно заплатить 55 грн.

С Борислава АС поездка в Дережичи стоит 45 грн, а в Дрогобыч Центр или ул. Гор. Ворота составляет 55 грн. В обратном направлении из Дрогобыча АС в Борислав АС пассажиры платят 55 грн, в Дережичи 35 грн, а в Борислав СШ №9 45 грн.

Подорожание проезда во Львовской области вызвало много обсуждений среди жителей региона.

Маршрут №165 Дрогобыч АС Борислав АС обслуживает МКП «Транс-Экипаж», осуществляющее пригородные перевозки в Дрогобычском направлении.

Кроме того, на этом же маршруте работает еще один перевозчик ООО "Канзас". Также с 10 марта перевозчик повысил цены на маршруте Борислав Турка, также входящий в перечень его направлений.

Отдельно сообщается, что стоимость поездки на маршруте Стрый Дрогобыч составляет 100 грн.

Источник

Последние новости Украины:

