Подорожчання проїзду у Львівській області стало відчутним для пасажирів приміських маршрутів, тому розповідаємо про це більше.

Подорожчання проїзду у Львівській області зафіксували на автобусному маршруті №165 Борислав-Дрогобич, де перевізник МКП «Транс-Екіпаж» запровадив нові тарифи, повідомляє Politeka.

У салонах автобусів з’явилися відповідні оголошення для пасажирів. З березня 2026 року подорожчання проїзду у Львівській області з центру Борислава до Дрогобича відбулося з 35 грн до 55 грн.

Деякі пасажири зізнаються, що були здивовані новими цінами і не завжди мали при собі необхідну суму готівки, тому водії інколи дозволяли їхати за старим тарифом.

Вартість поїздки залежить від місця посадки та відстані між населеними пунктами. Наприклад, з Борислава від зупинок СШ №5, СШ №7 та «Рукавички» поїздка до Дережичів коштує 55 грн.

А до Дрогобича вул. Гор. Брама, Центру або АС становить 60 грн. З району Борислав Аваль Центр до Дережичів встановлено тариф 45 грн, а до Дрогобича вул. Гор. Брама, Синагоги або АС потрібно заплатити 55 грн.

З Борислава АС поїздка до Дережичів коштує 45 грн, а до Дрогобича Центр або вул. Гор. Брама становить 55 грн. У зворотному напрямку з Дрогобича АС до Борислава АС пасажири сплачують 55 грн, до Дережичів 35 грн, а до Борислава СШ №9 45 грн.

Подорожчання проїзду у Львівській області викликало чимало обговорень серед жителів регіону.

Маршрут №165 Дрогобич АС Борислав АС обслуговує МКП «Транс-Екіпаж», яке здійснює приміські перевезення у Дрогобицькому напрямку.

Крім того, на цьому ж маршруті працює ще один перевізник ТОВ «Канзас». Також з 10 березня перевізник підвищив ціни на маршруті Борислав Турка, який також входить до переліку його напрямків.

Окремо повідомляється, що відтепер вартість поїздки на маршруті Стрий Дрогобич становить 100 грн.

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Львівській області: що треба зробити для отримання.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Львівській області: де можна отримувати 38 тисяч гривень зарплатні.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати за проїзд у Львівській області: які зміни впроваджуються.