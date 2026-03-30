В Киевской области начали начислять доплаты для пенсионеров в соответствии с изменениями, предусмотренными новым законом «О Госбюджете-2026», сообщает Politeka.
Надбавка предназначена для пожилых граждан, нуждающихся в постороннем уходе.
Размер выплаты был увеличен до 1038 гривен. Повышение стало возможным после того, как прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц повысили до 2595 гривен. По сравнению с прошлым годом, поддержка выросла на 93,6 гривны.
Право на получение надбавки имеют лица старше 80 лет, нуждающиеся в регулярном медицинском контроле и не имеющие трудоспособных родственников для ежедневной помощи. Также выплаты могут получить пенсионеры, не оформлявшие инвалидность или другие социальные программы.
Чтобы оформить денежные средства, необходимо пройти врачебно-консультативную комиссию. После медицинского осмотра человек получает заключение и подает заявление в Пенсионный фонд вместе с пакетом документов.
В список обязательных документов входят паспорт, идентификационный код, медицинское заключение о потребности в уходе и подтверждение отсутствия других социальных выплат. После проверки данных, Пенсионный фонд назначает надбавку в установленном порядке.
Специалисты рекомендуют заранее уточнять график работы комиссии и готовить документы во избежание задержек. Это особенно важно для пожилых людей, которые живут самостоятельно и нуждаются в дополнительной поддержке в быту.
Таким образом, доплаты для пенсионеров в Киевской области призваны частично покрыть расходы на уход и ежедневные нужды, повышая уровень социальной защищенности старших граждан.
Местные отделения Пенсионного фонда советуют обращаться за консультациями, чтобы уточнить условия оформления и обеспечить своевременное начисление средств.
Последние новости Украины:
