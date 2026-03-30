У Київській області почали нараховувати доплати для пенсіонерів відповідно до змін, передбачених новим законом «Про Держбюджет-2026», повідомляє Politeka.

Надбавка призначена для громадян похилого віку, які потребують стороннього догляду.

Розмір виплати збільшили до 1038 гривень. Підвищення стало можливим після того, як прожитковий мінімум для непрацездатних осіб підвищили до 2595 гривень. У порівнянні з минулим роком підтримка зросла на 93,6 гривні.

Право на отримання надбавки мають особи старші 80 років, які потребують регулярного медичного контролю та не мають працездатних родичів для щоденної допомоги. Також виплати можуть отримати пенсіонери, що не оформлювали інвалідність або інші соціальні програми.

Щоб оформити кошти, необхідно пройти лікарсько-консультативну комісію. Після медичного огляду людина отримує висновок і подає заяву до Пенсійного фонду разом із пакетом документів.

До переліку обов’язкових документів входять паспорт, ідентифікаційний код, медичний висновок про потребу у догляді та підтвердження відсутності інших соціальних виплат. Після перевірки даних Пенсійний фонд призначає надбавку у встановленому порядку.

Фахівці рекомендують заздалегідь уточнювати графік роботи комісії та готувати документи, аби уникнути затримок. Це особливо важливо для літніх людей, які живуть самостійно і потребують додаткової підтримки у побуті.

Таким чином доплати для пенсіонерів у Київській області покликані частково покрити витрати на догляд та щоденні потреби, підвищуючи рівень соціальної захищеності старших громадян.

Місцеві відділення Пенсійного фонду радять звертатися за консультаціями, щоб уточнити умови оформлення та забезпечити своєчасне нарахування коштів.

