В Барском обществе произошло повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области, что касается сбора, обработки и захоронения бытовых отходов, сообщает Politeka.
Новые тарифы обнародовало коммунальное предприятие «Бар-Благоустройство», обслуживающее домохозяйства, учреждения и местный бизнес. Сейчас средняя плата для жителя составляет около 22 гривен в месяц, тогда как после перемен ожидается около 29 гривен.
Пересмотр стоимости объясняется экономическими изменениями последних лет. Повышение цен на горючее, электроэнергию, запчасти и рост оплаты труда работников сделали предыдущие ставки, утвержденные в 2021 году, экономически неактуальными.
Согласно новому проекту, расчетные тарифы будут составлять:
- управление смешанными отходами - 216,10 грн/куб. м;
- крупногабаритные - 284,32 грн/куб. м;
- ремонтные - 327,73 грн/куб. м;
- захоронение - 53,71 грн/куб. м.
Специалисты отмечают, что тарифы определены за кубометр и используются для вычисления норм образования мусора. Реальная сумма в квитанции, как правило, будет ниже. Для предприятий и организаций отдельно действуют расценки. В 2025 году плата для юридических лиц была повышена с 26,78 до 40,80 грн. с НДС.
Жителям советуют ознакомиться с новыми расчетами и учесть их при планировании семейного бюджета. Окончательное повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области вступит в силу после завершения процедуры общественного обсуждения и утверждения местными властями.
Жителям рекомендуют следить за официальными сообщениями от «Бар-Благоустройство» и готовиться к изменениям в ежемесячных платежах заблаговременно.
