У Барській громаді відбулося підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області, що стосується збору, обробки та захоронення побутових відходів, повідомляє Politeka.

Нові тарифи оприлюднило комунальне підприємство «Бар-Благоустрій», яке обслуговує домогосподарства, установи та місцевий бізнес. Зараз середня плата для мешканця складає близько 22 гривень на місяць, тоді як після змін очікується приблизно 29 гривень.

Перегляд вартості пояснюють економічними змінами останніх років. Підвищення цін на пальне, електроенергію, запчастини та зростання оплати праці працівників зробили попередні ставки, затверджені у 2021 році, економічно неактуальними.

Згідно з новим проєктом, розрахункові тарифи становитимуть:

управління змішаними відходами — 216,10 грн/куб. м;

великогабаритні — 284,32 грн/куб. м;

ремонтні — 327,73 грн/куб. м;

захоронення — 53,71 грн/куб. м.

Фахівці зазначають, що тарифи визначені за кубометр і використовуються для обчислення норм утворення сміття. Реальна сума у квитанції, як правило, буде нижчою. Для підприємств та організацій окремо діють розцінки. У 2025 році плата для юридичних осіб була підвищена з 26,78 до 40,80 грн з ПДВ.

Мешканцям радять ознайомитися з новими розрахунками та врахувати їх при плануванні сімейного бюджету. Остаточне підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області набуде чинності після завершення процедури громадського обговорення та затвердження місцевою владою.

Жителям рекомендують стежити за офіційними повідомленнями від «Бар-Благоустрій» та готуватися до змін у щомісячних платежах завчасно.

