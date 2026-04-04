Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье в начале 2026 года предусматривает более тысячи доступных мест во временных заведениях для переселенцев, передает Politeka.

Об этом сообщают местные службы на официальных ресурсах.

Речь идет о размещении в модульных городках, общежитиях, благотворительных пространствах и шелтерах предприятия «Запорожремсервис». Жители могут выбирать вариант в зависимости от состава семьи и индивидуальных потребностей. Некоторые локации подходят для краткосрочного пребывания, другие для длительного проживания.

Для получения актуальной информации о наличии свободных мест советуют обращаться в департамент социальной защиты облгосадминистрации. Специалисты предоставляют консультации и объясняют порядок поселения. Доступные телефоны для связи: 061-764-42-65 и горячая линия транзитного центра – 0-800-331-630. Координатор Ассоциации шелтеров Николай Городенский также дает дополнительные сведения.

Для оформления проживания необходимо подготовить паспорт, идентификационный код, справку переселенца и документы членов семьи. При наличии льгот следует предоставить подтверждение. По прибытии заключают соглашение на шесть месяцев с возможностью продления. Бумаги можно подать в течение 30 дней после поселения.

Для удобства доступна цифровая регистрация через упрощающий процедуру сервис «Дія». Все помещения, где предоставляют Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье, подготовлены для комфортного проживания переселенцев.

Местные службы отмечают: информацию постоянно обновляют, поэтому перед заселением советуют уточнять наличие мест и выбирать наиболее удобную локацию.

