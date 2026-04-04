Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі на початку 2026 року передбачає понад тисячу доступних місць у тимчасових закладах для переселенців, передає Politeka.

Про це повідомляють місцеві служби на офіційних ресурсах.

Йдеться про розміщення у модульних містечках, гуртожитках, благодійних просторах та шелтерах підприємства «Запоріжремсервіс». Мешканці можуть обирати варіант залежно від складу сім’ї та індивідуальних потреб. Деякі локації підходять для короткострокового перебування, інші — для тривалого проживання.

Для отримання актуальної інформації про наявність вільних місць радять звертатися до департаменту соціального захисту обласної адміністрації. Фахівці надають консультації та пояснюють порядок поселення. Доступні телефони для зв’язку: 061-764-42-65 та гаряча лінія транзитного центру — 0-800-331-630. Координатор Асоціації шелтерів Микола Городенський також надає додаткові відомості.

Щоб оформити проживання, необхідно підготувати паспорт, ідентифікаційний код, довідку переселенця та документи членів родини. При наявності пільг слід надати підтвердження. Після прибуття укладають угоду на шість місяців із можливістю продовження. Папери можна подати протягом 30 днів після поселення.

Для зручності доступна цифрова реєстрація через сервіс «Дія», що спрощує процедуру. Усі приміщення, де надають Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі, підготовлені для комфортного проживання переселенців.

Місцеві служби наголошують: інформацію постійно оновлюють, тому перед заселенням радять уточнювати наявність місць і обирати найбільш зручну локацію.

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: список вакансій, де платять понад 20 тисяч щомісяця.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: які навички потрібно мати, щоб отримувати до 26 000 гривень.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО у Запорізькій області: кому чекати на домівку.