Во Львове введена новая система оплаты проезда , которая повлекла за собой краткосрочные коррективы в работе общественного транспорта, сообщает Politeka.

Цель нововведения – поддержать финансовую стабильность перевозчиков без повышения тарифов.

Исполнительный комитет города согласовал временные изменения условий безналичных расчетов на месяц. Ограничения введены для уменьшения погрузки на транспортные предприятия и обеспечения регулярного графика движения.

Причиной корректировок стали существенные колебания цен на топливо, подорожавшее почти на 40% от предыдущего тарифного пересмотра. Перевозчики предлагали повысить стоимость билетов, однако городские власти избрали механизмы компенсации без дополнительных расходов для пассажиров.

Среди ключевых решений – временная отмена бесплатных пересадок. Мероприятие будет действовать с 11 марта по 11 апреля 2026 года и позволит привлечь около 10 млн гривен на закупку горючего и стабильную работу маршрутов.

Контроль за использованием льготных карт «ЛеоКарт» усилен для жителей других общин. ОТГ предоставили время до 16 марта для заключения договоров компенсации; в случае отсутствия карты ее деактивируют, что может сэкономить бюджету до 12 млн гривен ежемесячно.

Прием документов для оформления новых карт временно приостановлен для определенных категорий, в частности некоторых пенсионеров и военных.

Таким образом, новая система оплаты проезда во Львове проходит этап временной корректировки. Жителям советуют проверять условия использования карт и планировать поездки заранее, чтобы избежать недоразумений во время передвижения по городу.

