У Львові запроваджена нова система оплати проїзду, яка спричинила короткострокові корективи у роботі громадського транспорту, повідомляє Politeka.

Мета нововведення — підтримати фінансову стабільність перевізників без підвищення тарифів.

Виконавчий комітет міста погодив тимчасові зміни умов безготівкових розрахунків на один місяць. Обмеження запроваджені для зменшення навантаження на транспортні підприємства та забезпечення регулярного графіку руху.

Причиною коригувань стали суттєві коливання цін на пальне, яке подорожчало майже на 40% від попереднього тарифного перегляду. Перевізники пропонували підвищити вартість квитків, проте міська влада обрала механізми компенсації без додаткових витрат для пасажирів.

Серед ключових рішень — тимчасова відміна безкоштовних пересадок. Цей захід діятиме з 11 березня до 11 квітня 2026 року та дозволить залучити близько 10 млн гривень на закупівлю пального та стабільну роботу маршрутів.

Контроль за використанням пільгових карток «ЛеоКарт» посилено для мешканців інших громад. ОТГ надали час до 16 березня для укладення договорів компенсації; у разі відсутності картки її деактивують, що може зекономити бюджету до 12 млн гривень щомісяця.

Прийом документів для оформлення нових карток тимчасово призупинено для певних категорій, зокрема деяких пенсіонерів і військових.

Таким чином нова система оплати проїзду у Львові проходить етап тимчасового коригування. Мешканцям радять перевіряти умови користування картками та планувати поїздки заздалегідь, щоб уникнути непорозумінь під час пересування містом.

