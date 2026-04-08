Доплата для пенсіонерів у Миколаївській області залежить від одного ключового чинника.

Деякі українські пенсіонери мають право на доплати у Миколаївській області, проте не всі знають про ці додаткові виплати, пише Politeka.net.

Про це пояснюють в ПФУ.

Йдеться про щомісячну надбавку, розмір якої може перевищувати 500 гривень. Вона залежить від одного ключового чинника — тривалості страхового стажу понад встановлену норму. Саме за додаткові роки роботи держава передбачає відповідні доплати.

У Пенсійному фонді пояснюють, що право на таку доплату у Миколаївській області виникає у тих пенсіонерів, чий стаж перевищує мінімальні вимоги для виходу на пенсію. У 2026 році ці показники становлять 33 роки для виходу у 60, 23 роки — у 63 та 15 років — у 65-ть.

Важливе значення має і дата призначення пенсії. Якщо її було оформлено до жовтня 2011 року, понаднормовим вважається стаж понад 25 років для чоловіків і 20 для жінок. Якщо ж пенсію призначено пізніше, то враховується перевищення понад 35 років для чоловіків і 30 для жінок. Саме з цих показників починається обчислення доплати.

Механізм нарахування є однаковим для всіх. За кожен рік стажу понад норму до пенсії додається 1 відсоток від її основного розміру. Водночас діє обмеження — ця сума не може перевищувати 1 відсоток від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Станом на 2026 рік прожитковий мінімум становить 2595 гривень, тому максимальна доплата за один додатковий рік складає 25,95 гривні. Якщо ж людина має, наприклад, 20 років понаднормового стажу, її щомісячна надбавка може перевищувати 500 гривень.

Окремо варто врахувати ситуацію працюючих пенсіонерів. Для них перерахунок із урахуванням актуального прожиткового мінімуму зазвичай повністю застосовується вже після звільнення, тому остаточний розмір доплати може змінитися після завершення трудової діяльності.

