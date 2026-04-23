Подорожание проезда в Николаеве связывается с необходимостью адаптации тарифов к актуальным расходам в сфере городских перевозок.

Подорожание проезда в Николаеве планируется ввести с 27 апреля 2026, передает Politeka.

Соответствующий проект решения уже обнародован на сайте городского совета.

Документ предполагает повышение стоимости поездки в коммунальных автобусах до 20 гривен. Речь идет о транспорте, который работает в форматах маршрутного такси и обычного перевозочного режима.

Проект должен быть рассмотрен на заседании исполнительного комитета, которое запланировано на 22 апреля. Именно после этого станет понятно, вступит ли в силу.

Изменения касаются коммунального предприятия «Николаевпастранс». Для него предлагается установить единый тариф на перевозку одного платного пассажира вместе с багажом в размере 20 гривен.

В случае утверждения, новая цена начнет действовать уже через несколько дней после рассмотрения. До этого момента пассажиры пользуются транспортом по действующим условиям.

В пояснительной части говорится, что пересмотр стоимости связан с экономическими факторами. В частности, выросли расходы на горючее, материалы, запасные части, а также повысилась минимальная заработная плата работников предприятия.

Отдельным пунктом определены условия для учащихся. В период военного положения школьники смогут ездить бесплатно при наличии соответствующего документа.

После его завершения для учащихся 1–11 или 12 классов планируется ввести льготу в размере 50% на проезд. Она будет действовать в течение учебного года – с 1 сентября по 1 июня.

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области: кто имеет право на получение этих выплат.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Николаевской области: стало известно, насколько сложна ситуация.

Как сообщала Politeka, Пересчет пенсий в Николаевской области: в апреле часть украинцев ждут большие выплаты.