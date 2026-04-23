Подорожчання проїзду в Миколаєві пов’язують із необхідністю адаптації тарифів до актуальних витрат у сфері міських перевезень.

Подорожчання проїзду в Миколаєві планують запровадити з 27 квітня 2026 року, передає Politeka.

Відповідний проєкт рішення вже оприлюднено на сайті міської ради.

Документ передбачає підвищення вартості поїздки у комунальних автобусах до 20 гривень. Йдеться про транспорт, що працює у форматах маршрутного таксі та звичайного режиму перевезень.

Проєкт мають розглянути на засіданні виконавчого комітету, яке заплановане на 22 квітня. Саме після цього стане зрозуміло, чи набуде рішення чинності.

Зміни стосуються комунального підприємства «Миколаївпастранс». Для нього пропонують встановити єдиний тариф на перевезення одного платного пасажира разом із багажем у розмірі 20 гривень.

У разі затвердження нова ціна почне діяти вже за кілька днів після розгляду. До цього моменту пасажири користуються транспортом за чинними умовами.

У пояснювальній частині зазначається, що перегляд вартості пов’язаний із економічними чинниками. Зокрема, зросли витрати на пальне, матеріали, запасні частини, а також підвищилася мінімальна заробітна плата працівників підприємства.

Окремим пунктом визначено умови для учнів. На період воєнного стану школярі зможуть їздити безкоштовно за наявності відповідного документа.

Після його завершення для учнів 1–11 або 12 класів планують запровадити пільгу у розмірі 50% на проїзд. Вона діятиме протягом навчального року — з 1 вересня до 1 червня.

Таким чином, подорожчання проїзду в Миколаєві пов’язують із необхідністю адаптації тарифів до актуальних витрат у сфері міських перевезень.

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Миколаївській області: хто має право на отримання цих виплат.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Миколаївській області: стало відомо, наскільки складною є ситуація.

Як повідомляла Politeka, Перерахунок пенсій в Миколаївській області: в квітні частину українців чекають більші виплати.