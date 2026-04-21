Облэнерго предупредило о новых графиках отключения света в Волынской области на среду, 22 апреля 2026 года.

В связи с запланированными работами в электросетях Волынской области в некоторых населенных пунктах 22 апреля 2026 будут действовать специальные графики отключения света, пишет Politeka.

В частности, графики отключения света в Волынской области 22 апреля коснутся Рожищенской городской территориальной общины. По данным облэнерго, в среду без электроэнергии с 9:00 до 17:00 останутся жители таких населенных пунктов:

Малиновка (дома по улице Центральная);

Рожище (ул. Сковороды);

Козин (Мира);

Рудка-Козинская (Тихая, Октябрьская, Центральная, Молодежная, Обновленная, Школьная).

При этом в Малиновке и Рожище такие же ограничения электроснабжения будут применять и в течение следующих дней, 23 и 24 числа, сообщает Politeka.

Также графики отключения света 22 апреля 2026 года будут применяться в пределах Турийской поселковой территориальной общины в Волынской области. С 10:00 до 17:00 без электроэнергии останутся жители таких населенных пунктов:

Обенижи (ул. Крысюка, Григория Кочура, Тишика, Дудика);

Соловичи (Карпанская, Владимирская, Лесная, Подречная, Молодежная, Дачная, Ставецкая, Приозерная, Зеленая, Новая, Проектная, Шевченко, Школьная, Партизанская).

На час дольше – с 9:00 до 17:00 обесточивание будет продолжаться в с. Пересика по улицам Лесная и Гряда.

Напомним, Politeka писала о новом повышении тарифов на коммунальные услуги в Украине.

Также Politeka сообщала о бесплатных продуктах для ВПЛ и пенсионеров: кому доступна поддержка.

Кроме того, Politeka рассказывала о подорожании проезда: горожанам рассказали о временном тарифе.