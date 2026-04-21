Обленерго попередило про нові графіки відключення світла в Волинській області на середу, 22 квітня 2026 року.

У звʼязку з запланованими роботами в електромережах Волинської області в деяких населених пунктах 22 квітня 2026 року діятимуть спеціальні графіки відключення світла, пише Politeka.

Зокрема графіки відключення світла в Волинській області 22 квітня торкнуться Рожищенської міської територіальної громади. За даними обленерго, у середу без електроенергії з 9:00 до 17:00 залишаться мешканці таких населених пунктів:

Малинівка (будинки по вулиці Центральна);

Рожище (вул. Сковороди);

Козин (Миру);

Рудка-Козинська (Тиха, Жовтнева, Центральна, Молодіжна, Оновлена, Шкільна).

При цьому в Малинівці та Рожищі такі ж обмеження електропостачання застосовуватимуть і протягом наступних днів, 23 та 24 числа, повідомляє Politeka.

Також графіки відключення світла 22 квітня 2026 року застосовуватимуть у межах Турійської селищної територіальної громади в Волинській області. Із 10:00 до 17:00 без електроенергії залишаться мешканці таких населених пунктів:

Обенижі (вул. Крисюка, Григорія Кочура, Тишика, Дудіка);

Соловичі (Карпанська, Володимирська, Лісова, Підрічна, Молодіжна, Дачна, Ставецька, Приозерна, Зелена, Нова, Проектна, Шевченка, Шкільна, Партизанська).

На одну годину довше – з 9:00 до 17:00 знеструмлення триватиме в с. Пересіка по вулицях Лісова та Гряда.

