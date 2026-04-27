Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области необходимо для стабильной работы инженерных сетей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области было введено в Килийской общине, где обновили расценки на водоснабжение и водоотвод, передает Politeka.

Решение касается города Килия, а также окрестных сел. В коммунальном предприятии "Свет" объясняют пересмотр стоимости ростом затрат на электроэнергию, закупку воды и ее очистку. Именно эти факторы стали определяющими при формировании новых тарифов.

С начала года цена электроэнергии выросла с 13,50 до 16,32 гривны за киловатт-час. Дополнительно с 1 апреля увеличилась стоимость кубометра воды – с 35 до 40 гривен. Это оказало непосредственное влияние на финансовые расчеты предприятия.

В Килии новый тариф на водоснабжение составляет 63,41 грн. за кубометр, а на водоотвод — 57,65 грн. До корректировки эти показатели были на уровне 58,72 и 55,43 грн соответственно.

Изменения затронули и другие населенные пункты общины. В селе Лески ежемесячный платеж для домохозяйств вырос до 225,44 грн. В Шевченковом тариф на воду установлен на уровне 60,30 грн. за кубометр, в Васильевке услуга канализации стоит 53,80 грн.

В Фурмановке новые расценки составляют 54,20 грн. за водоснабжение и 51,35 грн. за водоотвод. В Новоселовке - 57,10 грн и 54,00 грн соответственно.

В местной администрации подчеркивают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области необходимо для стабильной работы инженерных сетей, обновления оборудования и поддержки бесперебойного предоставления сервисов.

Жителям рекомендуют устанавливать приборы учета и использовать ресурсы. Это позволит более точно контролировать потребление и оптимизировать расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг.

