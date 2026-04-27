Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області необхідне для стабільної роботи інженерних мереж.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області запровадили у Кілійській громаді, де оновили розцінки на водопостачання та водовідведення, передає Politeka.

Рішення стосується міста Кілія, а також навколишніх сіл. У комунальному підприємстві «Світло» пояснюють перегляд вартості зростанням витрат на електроенергію, закупівлю води та її очищення. Саме ці чинники стали визначальними під час формування нових тарифів.

Від початку року ціна електроенергії зросла з 13,50 до 16,32 гривні за кіловат-годину. Додатково з 1 квітня збільшилася вартість кубометра води — із 35 до 40 гривень. Це безпосередньо вплинуло на фінансові розрахунки підприємства.

У Кілії новий тариф на водопостачання становить 63,41 грн за кубометр, а на водовідведення — 57,65 грн. До коригування ці показники були на рівні 58,72 грн і 55,43 грн відповідно.

Зміни торкнулися й інших населених пунктів громади. У селі Ліски щомісячний платіж для домогосподарств зріс до 225,44 грн. У Шевченковому тариф на воду встановлено на рівні 60,30 грн за кубометр, у Василівці послуга каналізації коштує 53,80 грн.

У Фурманівці нові розцінки становлять 54,20 грн за водопостачання та 51,35 грн за водовідведення. У Новоселівці — 57,10 грн і 54,00 грн відповідно.

У місцевій адміністрації наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області необхідне для стабільної роботи інженерних мереж, оновлення обладнання та підтримання безперебійного надання сервісів.

Мешканцям рекомендують встановлювати прилади обліку та раціонально використовувати ресурси. Це дозволить точніше контролювати споживання й оптимізувати витрати на оплату житлово-комунальних послуг.

Джерело

Останні новини України:

