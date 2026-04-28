Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области с 1 мая рассматривается экспертами как возможный старт процесса пересмотра.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области с 1 мая стало одним из ключевых ожиданий на фоне общенациональных изменений в сфере энергоресурсов, пишет Politeka.net.

Энергетические аналитики отмечают, что стоимость электричества для населения пока сохраняется на уровне 4,32 грн за кВтч. Для домохозяйств с электроотоплением и лимитом до 2000 кВтч действует сниженный показатель 2,64 грн. Такая модель будет действовать, по меньшей мере, до завершения мая, после чего возможны корректировки.

Специалисты объясняют, что даже в случае правительственного решения в начале мая новые суммы не появятся сразу в счетах. Предусмотрен месячный период согласований и публичного обсуждения. Поэтому фактический переход на обновленные расчеты чаще всего смещается к началу лета.

В этом контексте повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области с 1 мая рассматривается экспертами как возможный старт процесса пересмотра, а не моментальное изменение платежей.

Отдельно обсуждается ситуация с газом. Для большинства потребителей, работающих с «Нефтегазом», сейчас действует фиксированная стоимость 7,96 грн за кубометр. Действие действующего пакета завершается в конце апреля, однако официальные решения по продлению пока не обнародованы. В то же время во властных структурах дают сигнал о намерении сохранить стабильность в ближайший период.

Аналитики добавляют: параллельно ведутся расчеты будущей модели формирования цен с учетом платежеспособности населения и рекомендаций международных партнеров. Окончательные решения, по оценкам экспертов, будут приниматься постепенно, без резких шагов.

Источник: tsn , obozrevatel

