Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області з 1 травня стало одним із ключових очікувань на тлі загальнонаціональних змін у сфері енергоресурсів, пише Politeka.net.

Енергетичні аналітики зазначають: вартість електрики для населення поки зберігається на рівні 4,32 грн за кВт·год. Для домогосподарств з електроопаленням і лімітом до 2000 кВт·год діє знижений показник 2,64 грн. Така модель діятиме щонайменше до завершення травня, після чого можливі коригування.

Фахівці пояснюють, що навіть у разі урядового рішення на початку травня, нові суми не з’являться одразу в рахунках. Передбачено місячний період погоджень і публічного обговорення. Через це фактичний перехід на оновлені розрахунки найчастіше зміщується на початок літа.

У цьому контексті Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області з 1 травня розглядається експертами як можливий старт процесу перегляду, а не моментальна зміна платіжок.

Окремо обговорюється ситуація з газом. Для більшості споживачів, які працюють із «Нафтогазом», нині діє фіксована вартість 7,96 грн за кубометр. Дія чинного пакета завершується наприкінці квітня, однак офіційних рішень щодо продовження поки не оприлюднено. Водночас у владних структурах дають сигнал про намір зберегти стабільність у найближчий період.

Аналітики додають: паралельно тривають розрахунки майбутньої моделі формування цін з урахуванням платоспроможності населення та рекомендацій міжнародних партнерів. Остаточні рішення, за оцінками експертів, ухвалюватимуть поступово, без різких кроків.

Джерело: tsn, obozrevatel

