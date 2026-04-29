Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе можно получить во время отдельных гуманитарных программ, поэтому рассказываем об этом подробнее.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе периодически предоставляют в Гуманитарном волонтерском центре «Гостиная хата», сообщает Politeka.

На официальной странице фонда регулярно публикуют новые объявления о выдаче бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Одессе. Это происходит в зависимости от наличия ресурсов.

В центре отмечают, что у помощи нет постоянного неизменного графика, поэтому жителям советуют следить за официальными страницами фонда.

Это поможет вовремя узнавать новые возможности получения бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Одессе. Каждая новая выдача объявляется отдельно, а количество наборов и список товаров могут изменяться.

В качестве примера одна из последних выдач была анонсирована 20.04.2026. В этот день в центре раздавали наггетсы. Получить помощь могли все внутри перемещенные лица без привязки к основной продовольственной выдаче.

Отдельно в фонде ранее сообщалось об обновленных правилах выдачи продовольственных наборов, которые начали действовать с 10.02.2025.

Согласно им, центр выдает всего 50 наборов в день. Приоритет в оказании помощи имеют новоприбывшие переселенцы.

Для них поддержка предусмотрена раз в месяц в течение первых трех месяцев со дня регистрации справки. Также продовольственную поддержку раз в два месяца могут получать отдельные категории людей.

Речь идет о матерях, которые самостоятельно воспитывают детей при наличии соответствующей справки, семьи, где есть беременная женщина, пожилых людей в возрасте 70+, проживающих сами, семьи из двух пожилых людей в возрасте 70+, одиноких людей с инвалидностью 1 и 2 группы, а также многодетные семьи.

В центре уточнили, что переселенцы из Херсона могут получать наборы раз в два месяца либо в «Гостиной хате», либо в Центре от херсонской общины «Свободные Вместе».

Последние новости Украины:

