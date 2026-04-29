Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі можна отримати під час окремих гуманітарних програм, тому розповідаємо про це детальніше.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі періодично надають у Гуманітарному волонтерському центрі «Гостинна хата», повідомляє Politeka.

На офіційній сторінці фонду регулярно публікують нові оголошення про видачу безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів в Одесі. Це відбувається залежно від наявності ресурсів.

У центрі наголошують, що допомога не має постійного незмінного графіка, тому мешканцям радять стежити за офіційними сторінками фонду.

Це допоможе вчасно дізнаватися про нові можливості отримання безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів в Одесі. Кожна нова видача оголошується окремо, а кількість наборів та перелік товарів можуть змінюватися.

Як приклад, одна з останніх видач була анонсована 20.04.2026. У цей день у центрі роздавали наггетси. Отримати допомогу могли всі внутрішньо переміщені особи без прив’язки до основної продовольчої видачі.

Окремо у фонді раніше повідомляли про оновлені правила видачі продовольчих наборів, які почали діяти з 10.02.2025.

Згідно з ними, центр видає лише 50 наборів на день. Пріоритет у наданні допомоги мають новоприбулі переселенці.

Для них підтримка передбачена раз на місяць протягом перших трьох місяців від дати реєстрації довідки. Також продовольчу підтримку один раз на два місяці можуть отримувати окремі категорії людей.

Йдеться про матерів, які самостійно виховують дітей за наявності відповідної довідки, родини, де є вагітна жінка, літніх людей віком 70+, які проживають самі, сім’ї з двох літніх людей віком 70+, самотніх людей з інвалідністю 1 та 2 групи, а також багатодітні родини.

У центрі уточнили, що переселенці з Херсону можуть отримувати набори один раз на два місяці або в «Гостинній хаті», або в Центрі від херсонської громади «Вільні Разом».

