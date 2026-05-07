С 1 мая в регионе зафиксировано повышение тарифов на коммунальные услуги во Львовской области, в частности в Новораздельской общине пересмотрели стоимость централизованного водоснабжения и водоотведения, сообщает Politeka.

Соответствующее решение было принято в городском совете. Обновленные цены уже введены в действие и используются для населения и других категорий потребителей.

Согласно обнародованным данным, централизованное водоснабжение установлено на уровне 47,79 грн за кубометр по НДС, в то время как водоотвод стоит 37,9 грн. Совокупная стоимость услуг составляет 85,70 грн. за кубометр.

В городском совете отмечают, что корректировка произошла из-за изменения ключевой составляющей тарифа — стоимости электроэнергии для предприятий. Именно этот показатель оказывает существенное влияние на функционирование систем водоснабжения.

Глава общества Ярина Яценко в комментарии пояснила, что часть публикаций в медиа подала информацию некорректно. По ее словам, отдельные материалы создали впечатление резкого или двойного роста стоимости, не соответствующей действительности.

Она уточнила, что в ходе обсуждения речь шла также о возможности повышения заработных плат работников предприятия «Энергия – Новый Раздел», однако этот вопрос не стал поводом для изменения тарифов.

По словам чиновника, пересмотр осуществили исключительно из-за удорожания электроэнергии, которое превысило предварительные расчеты. Остальные составляющие структуры остались без изменений.

В городском совете добавляют, что предварительные тарифы действовали до мая 2026 года. После обновления экономических показателей предприятие вынуждено было скорректировать стоимость услуг для обеспечения бесперебойной работы.

Таким образом, повышение тарифов на коммунальные услуги во Львовской области в этом случае имеет четкое экономическое обоснование и связано с изменением стоимости энергоресурсов.

