З 1 травня у регіоні зафіксовано підвищення тарифів на комунальні попслуги в Львівській області, зокрема у Новороздільській громаді переглянули вартість централізованого водопостачання та водовідведення, повідомляє Politeka.

Відповідне рішення ухвалили у міській раді. Оновлені розцінки вже введені в дію та застосовуються для населення й інших категорій споживачів.

Згідно з оприлюдненими даними, централізоване водопостачання встановлено на рівні 47,79 грн за кубометр із ПДВ, тоді як водовідведення коштує 37,9 грн. Сукупна вартість послуг становить 85,70 грн за кубометр.

У міській раді наголошують, що коригування відбулося через зміну ключової складової тарифу — вартості електроенергії для підприємств. Саме цей показник суттєво впливає на функціонування систем водопостачання.

Голова громади Ярина Яценко у коментарі пояснила, що частина публікацій у медіа подала інформацію некоректно. За її словами, окремі матеріали створили враження різкого або подвійного зростання вартості, що не відповідає дійсності.

Вона уточнила, що під час обговорення йшлося також про можливість підвищення заробітних плат працівників підприємства «Енергія – Новий Розділ», однак це питання не стало підставою для зміни тарифів.

За словами посадовиці, перегляд здійснили виключно через подорожчання електроенергії, яке перевищило попередні розрахунки. Інші складові структури залишилися без змін.

У міській раді додають, що попередні тарифи діяли до травня 2026 року. Після оновлення економічних показників підприємство було змушене скоригувати вартість послуг для забезпечення безперебійної роботи.

Таким чином, підвищення тарифів на комунальні попслуги в Львівській області у цьому випадку має чітке економічне обґрунтування та пов’язане зі зміною вартості енергоресурсів.

