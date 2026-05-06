В Днепропетровской области будут действовать плановые и дополнительные графики отключения света на 7 мая.

Украинцам показали дополнительные графики отключения света, которые продлятся в Днепропетровской области 7 мая, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили несколько территориальных общин, ссылаясь на Днепровские электросети.

Жителям стоит знать, когда исчезнет электричество и в каких населенных пунктах в Днепропетровской области будут действовать графики отключения света на 7 мая.

С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий ДТЭК «Днепровские электросети» будет проводить профилактические работы в рамках нашей общины. В связи с этим, по следующим адресам запланировано отключение света с 09:30 – 18:30 в городе Тернивка на ул. Харькивська.

С 09:00–17:00 часов в селе Вильне исчезнет электричество. Ограничения касаются только отдельных адресов:

Абрыкосова — 1, 2, 3, 4, 5, 5/А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 15/А, 17, 18, 20, 20/А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27/А, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42А, 43, 44, 44/А, 46/А, 47, 48, 48/А, 49, 52, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 68

Васылькова — 1, 2, 4, 6, 6/А, 7, 8, 8/А, 9, 10

Вышнева — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27/А, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48

Дачна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

Затышна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18

Калынова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/А, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 33, 35, 39, 43, 45, 47, 49, 53

Квиткова — 8/З.ДІЛ.

Кыивська — 1–53

Котляревського — 1, 1/А, 2, 3, 4, 5, 6, 6/А, 8/А, 8/Б, 14

Леваневського — 1–30

Лыпова — 1–46, 48

Лисова — 2–34, 36, 38, 40

Мыру — 1–9

Мичурина — 3–16

Московська — 2–47

Осиння — 1–78

Пятыхаткы — 2–9

Перемогы — 1–55, 59

Першотравнева — 1–56

Польова — 1, 2, 5, 7–10, 12, 14, 16, 24, 26, 28, 30

Садова — 9, 10/Г, 17, 18, 20, 21, 21/А, 23, 24, 26–30

Самарська — 1, 1/А, 2, 3, 5, 7

Сонячна — 1–38, 41, 43

Степова — 2, 6, 8/А, 8/Б, 8/В, 10, 23–44, 62/А, 64–78

Чкалова — 1–38

Шмидта — 1–30

Шовковычна — 1–67

майд. Харкивськый — 19

Аптекарськый — 1А, 2, 4, 5, 7

Волошковый — 1–7

Заозерный — 1, 3

Калыновый — 2, 3

Мичурина — 1А, 2–12, 14

Мостовый — 2–19

Нагорный — 1, 2, 2/А, 4–7, 10

Пушкина — 2–10, 15

Свободы — 1–13

Степовый — 1, 3–5/Б, 8, 13–14

Хасанивськый — 7

Шевченка — 2.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: как получить помощь.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Днепропетровской области: в супермаркетах переписали ценники.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: что происходит на рынке.