У Дніпропетровській області будуть діяти планові та додаткові графіки відключення світла на 7 травня.

Українцям показали додаткові графіки відключення світла, що будуть тривати у Дніпропетровській області 7 травня, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили кілька територіальних громад, посилаючись на Дніпровські електромережі.

Мешканцям варто бути обізнаними, коли зникне електрика та в яких населених пунктах у Дніпропетровській області будуть діяти графіки відключення світла на 7 травня.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій, ДТЕК «Дніпровські електромережі» проводитиме профілактичні роботи у межах нашої громади. У зв’язку з цим, за наступними адресами заплановано відключення світла з 09:30 – 18:30 години у місті Тернівка на вул. Харківська.

З 09:00–17:00 години у селі Вільне зникне електрика. Обмеження стосуються тільки окремих адрес:

Абрикосова — 1, 2, 3, 4, 5, 5/А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 15/А, 17, 18, 20, 20/А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27/А, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42А, 43, 44, 44/А, 46/А, 47, 48, 48/А, 49, 52, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 68

Василькова — 1, 2, 4, 6, 6/А, 7, 8, 8/А, 9, 10

Вишнева — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27/А, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48

Дачна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

Затишна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18

Калинова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/А, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 33, 35, 39, 43, 45, 47, 49, 53

Квіткова — 8/З.ДІЛ.

Київська — 1–53

Котляревського — 1, 1/А, 2, 3, 4, 5, 6, 6/А, 8/А, 8/Б, 14

Леваневського — 1–30

Липова — 1–46, 48

Лісова — 2–34, 36, 38, 40

Миру — 1–9

Мічуріна — 3–16

Московська — 2–47

Осіння — 1–78

П’ятихатки — 2–9

Перемоги — 1–55, 59

Першотравнева — 1–56

Польова — 1, 2, 5, 7–10, 12, 14, 16, 24, 26, 28, 30

Садова — 9, 10/Г, 17, 18, 20, 21, 21/А, 23, 24, 26–30

Самарська — 1, 1/А, 2, 3, 5, 7

Сонячна — 1–38, 41, 43

Степова — 2, 6, 8/А, 8/Б, 8/В, 10, 23–44, 62/А, 64–78

Чкалова — 1–38

Шмідта — 1–30

Шовковична — 1–67

майд. Харківський — 19

Аптекарський — 1А, 2, 4, 5, 7

Волошковий — 1–7

Заозерний — 1, 3

Калиновий — 2, 3

Мічуріна — 1А, 2–12, 14

Мостовий — 2–19

Нагорний — 1, 2, 2/А, 4–7, 10

Пушкіна — 2–10, 15

Свободи — 1–13

Степовий — 1, 3–5/Б, 8, 13–14

Хасанівський — 7

Шевченка — 2.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі: як отримати допомогу.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області: в супермаркетах переписали цінники.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: що саме відбувається на ринку.