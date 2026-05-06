Українцям показали додаткові графіки відключення світла, що будуть тривати у Дніпропетровській області 7 травня, повідомляє Politeka.net.
Про це повідомили кілька територіальних громад, посилаючись на Дніпровські електромережі.
Мешканцям варто бути обізнаними, коли зникне електрика та в яких населених пунктах у Дніпропетровській області будуть діяти графіки відключення світла на 7 травня.
З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій, ДТЕК «Дніпровські електромережі» проводитиме профілактичні роботи у межах нашої громади. У зв’язку з цим, за наступними адресами заплановано відключення світла з 09:30 – 18:30 години у місті Тернівка на вул. Харківська.
З 09:00–17:00 години у селі Вільне зникне електрика. Обмеження стосуються тільки окремих адрес:
- Абрикосова — 1, 2, 3, 4, 5, 5/А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 15/А, 17, 18, 20, 20/А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27/А, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42А, 43, 44, 44/А, 46/А, 47, 48, 48/А, 49, 52, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 68
- Василькова — 1, 2, 4, 6, 6/А, 7, 8, 8/А, 9, 10
- Вишнева — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27/А, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48
- Дачна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
- Затишна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18
- Калинова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/А, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 33, 35, 39, 43, 45, 47, 49, 53
- Квіткова — 8/З.ДІЛ.
- Київська — 1–53
- Котляревського — 1, 1/А, 2, 3, 4, 5, 6, 6/А, 8/А, 8/Б, 14
- Леваневського — 1–30
- Липова — 1–46, 48
- Лісова — 2–34, 36, 38, 40
- Миру — 1–9
- Мічуріна — 3–16
- Московська — 2–47
- Осіння — 1–78
- П’ятихатки — 2–9
- Перемоги — 1–55, 59
- Першотравнева — 1–56
- Польова — 1, 2, 5, 7–10, 12, 14, 16, 24, 26, 28, 30
- Садова — 9, 10/Г, 17, 18, 20, 21, 21/А, 23, 24, 26–30
- Самарська — 1, 1/А, 2, 3, 5, 7
- Сонячна — 1–38, 41, 43
- Степова — 2, 6, 8/А, 8/Б, 8/В, 10, 23–44, 62/А, 64–78
- Чкалова — 1–38
- Шмідта — 1–30
- Шовковична — 1–67
- майд. Харківський — 19
- Аптекарський — 1А, 2, 4, 5, 7
- Волошковий — 1–7
- Заозерний — 1, 3
- Калиновий — 2, 3
- Мічуріна — 1А, 2–12, 14
- Мостовий — 2–19
- Нагорний — 1, 2, 2/А, 4–7, 10
- Пушкіна — 2–10, 15
- Свободи — 1–13
- Степовий — 1, 3–5/Б, 8, 13–14
- Хасанівський — 7
- Шевченка — 2.
