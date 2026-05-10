Подорожание продуктов в Полтавской области фиксируют рыночные мониторинги за май 2026 года, где ценовые изменения больше проявились в мясной группе товаров и части готовой продукции, передает Politeka.

На рынке говядины средний уровень составляет 430,96 грн. за килограмм. Разброс цен между торговыми сетями существенный: Megamarket – 490,00 грн, Novus – 479,00 грн, Metro – 323,89 грн. По сравнению с апрелем, когда средняя отметка была 422,25 грн., зафиксировано увеличение на 26,67 грн. Динамика свидетельствует о нестабильности закупочной стоимости и влиянии сезонных и логистических факторов.

В сегменте курятины филе «Наша Ряба» средний показатель достигает 278,13 грн за килограмм. В рознице наблюдаются разные уровни: Auchan - 258,90 грн, Metro - 249,00 грн, Megamarket - 326,50 грн. По сравнению с апрельским значением 267,69 грн. зафиксировано повышение на 11,13 грн. Это свидетельствует об умеренном, но стабильном росте в категории белого мяса.

Особое внимание привлекает сегмент колбасных изделий. Колбаса копченая «Алан Брауншвейская сырокопченая» (375 г) стоит 391,14 грн. В апреле средний уровень составил 345,52 грн., что указывает на существенное месячное повышение. Динамика этого товара демонстрирует наиболее резкий скачок среди всех проанализированных позиций, что может быть связано с изменением себестоимости сырья и производственных затрат.

Общая структура рынка показывает неравномерный характер изменений: базовые мясные продукты растут умеренно, в то время как переделанная продукция демонстрирует более выраженное удорожание. В этом периоде подорожание продуктов в Полтавской области формирует тенденцию постепенного давления на потребительскую корзину, особенно в сегменте белковых товаров.

