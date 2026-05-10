Подорожання продуктів у Полтавській області фіксують ринкові моніторинги за травень 2026 року, де цінові зміни найбільше проявилися у м’ясній групі товарів і частині готової продукції, передає Politeka.

На ринку яловичини середній рівень становить 430,96 грн за кілограм. Розкид цін між торговими мережами суттєвий: Megamarket — 490,00 грн, Novus — 479,00 грн, Metro — 323,89 грн. Порівняно з квітнем, коли середня позначка була 422,25 грн, зафіксовано збільшення на 26,67 грн. Динаміка свідчить про нестабільність закупівельної вартості та вплив сезонних і логістичних факторів.

У сегменті курятини філе «Наша ряба» середній показник досягає 278,13 грн за кілограм. У роздрібі спостерігаються різні рівні: Auchan — 258,90 грн, Metro — 249,00 грн, Megamarket — 326,50 грн. У порівнянні з квітневим значенням 267,69 грн зафіксовано підвищення на 11,13 грн. Це свідчить про помірне, але стабільне зростання у категорії білого м’яса.

Окрему увагу привертає сегмент ковбасних виробів. Ковбаса копчена «Алан Брауншвейська сирокопчена» (375 г) наразі коштує 391,14 грн. У квітні середній рівень становив 345,52 грн, що вказує на суттєве місячне підвищення. Динаміка цього товару демонструє найбільш різкий стрибок серед усіх проаналізованих позицій, що може бути пов’язано зі зміною собівартості сировини та виробничих витрат.

Загальна структура ринку показує нерівномірний характер змін: базові м’ясні продукти зростають помірно, тоді як перероблена продукція демонструє більш виражене здорожчання. Подорожання продуктів у Полтавській області у цьому періоді формує тенденцію поступового тиску на споживчий кошик, особливо в сегменті білкових товарів.

