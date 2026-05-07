Новый график движения транспорта во Львовской области был установлен для одного из автобусных маршрутов.

Новый график движения транспорта во Львовской области касается автобуса №4 в Дрогобыче, который курсирует по маршруту «Железнодорожный вокзал – Млынки» и обеспечивает сообщение между важными транспортными точками города, сообщает Politeka.

Маршрут проходит через ряд популярных городских остановок и районов.

Новый график движения транспорта во Львовской области предусматривает, что автобус движется от железнодорожного вокзала через магазин Сильпо, магазин Рассвет, общежитие №5.

Далее - магазин "Наш край", магазин "Перчатка", магазин "Спорттовары", ДЗГА, магазин "1+1", ГНПЗ №2 и улицу Братьев Кициллов.

В сообществе отмечают, что новый график движения транспорта во Львовской области утвердили на период действия военного положения. В будние дни автобус работает по определенному расписанию, охватывающему утренние, дневные и вечерние рейсы.

С железнодорожного вокзала первые автобусы отправляются в 07:00, 08:00 и 09:00. В дневное время он курсирует в 10:00, 11:00, 13:00 и 14:30. Вечерние рейсы предусмотрены в 15:30, 16:30, 17:30, 18:40 и 19:30.

В направлении из района "Млынки" автобусы отправляются в 07:30, 08:30 и 09:30. Дневные рейсы совершаются в 10:30, 11:30, 13:30 и 15:00. Вечернее расписание предусматривает отправку в следующее время: 16:05, 17:00, 18:10, 19:05 и 20:05.

В общине обращают внимание, что обновленное расписание может быть полезно как для местных, так и для гостей города, которые прибывают в Дрогобыч по железной дороге и пользуются автобусным сообщением для дальнейших поездок по городу.

