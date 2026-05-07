Новий графік руху транспорту у Львівській області встановили для одного із автобусних маршрутів.

Новий графік руху транспорту у Львівській області стосується автобуса №4 у Дрогобичі, який курсує за маршрутом «Залізничний вокзал - Млинки» та забезпечує сполучення між важливими транспортними точками міста, повідомляє Politeka.

Маршрут проходить через низку популярних міських зупинок та районів.

Новий графік руху транспорту в Львівській області передбачає, що автобус рухається від залізничного вокзалу через магазин “Сільпо”, магазин “Світанок”, гуртожиток №5.

Далі - магазин “Наш край”, магазин “Рукавичка”, магазин “Спорттовари”, ДЗГА, магазин “1+1”, ДНПЗ №2 та вулицю Братів Кіцилів.

У громаді зазначають, що новий графік руху транспорту у Львівській області затвердили на період дії військового стану. У будні дні автобус працює за визначеним розкладом, який охоплює ранкові, денні та вечірні рейси.

Із залізничного вокзалу перші автобуси вирушають о 07:00, 08:00 та 09:00. У денний час він курсує о 10:00, 11:00, 13:00 та 14:30. Вечірні рейси передбачені о 15:30, 16:30, 17:30, 18:40 та 19:30.

У напрямку з району “Млинки” автобуси відправляються о 07:30, 08:30 та 09:30. Денні рейси здійснюються о 10:30, 11:30, 13:30 та 15:00. Вечірній розклад передбачає відправлення в такий час: 16:05, 17:00, 18:10, 19:05 та 20:05.

У громаді звертають увагу, що оновлений розклад може бути корисним як для місцевих, так і для гостей міста, які прибувають до Дрогобича залізницею та користуються автобусним сполученням для подальших поїздок містом.

Нагадаємо, що раніше ми також писали про подорожчання проїзду в нашому регіоні. Детальніше про це читайте у статті за посиланням.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати проїзду у Львові: які саме зміни відбулися.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Львівській області: про що попереджають українців.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Львівській області: де саме пропонують 38 тисяч зарплати.