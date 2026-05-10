Дефицит продуктов в Киевской области может повлиять не только на ассортимент магазинов, но и ценники в торговых сетях в ближайшие месяцы.

Дефицит продуктов в Киевской области может усугубиться из-за нехватки меда на украинском рынке, сообщает Politeka.

Представители отрасли уже предупреждают о сокращении экспорта и повышении стоимости продукции.

Генеральный директор компании Beehive Семен Гагарин заявил, что временная нехватка меда продлится по меньшей мере до нового урожая в конце лета. Больше всего изменения заметны в направлении поставок в страны Евросоюза.

По предварительным прогнозам объемы экспорта в 2026 году могут сократиться на 10–20%. Если в прошлом году Украина продала за границу около 50 тысяч тонн, то сейчас показатель способен снизиться до 40-45 тысяч.

Специалист объясняет, что внутренний рынок остается чувствительным к погодным условиям. Окончательные оценки урожайности станут понятны ближе к завершению сезона.

В то же время ожидания нового сбора остаются положительными. Пчеловоды надеются получить от 60 до 80 тысяч тонн продукции, что соответствует результатам предыдущих лет.

Основным покупателем украинского меда остается ЕС. На это направление приходится почти весь экспорт, поэтому нехватка сырья создает риски для позиций Украины на международном рынке.

По словам Гагарина, импортеры все чаще обращаются к поставщикам из Китая, Индии и Аргентины. Причиной стала нестабильность украинских поставок.

В отрасли надеются, что новый сезон сбора позволит стабилизировать ситуацию и избежать дальнейшего сокращения поставок.

