Дефіцит продуктів в Київській області може посилитися через нестачу меду на українському ринку, повідомляє Politeka.

Представники галузі вже попереджають про скорочення експорту та підвищення вартості продукції.

Генеральний директор компанії Beehive Семен Гагарін заявив, що тимчасовий брак меду триватиме щонайменше до нового врожаю наприкінці літа. Найбільше зміни помітні у напрямку поставок до країн Євросоюзу.

За попередніми прогнозами, обсяги експорту у 2026 році можуть скоротитися на 10–20%. Якщо торік Україна продала за кордон близько 50 тисяч тонн, то нині показник здатен знизитися до 40–45 тисяч.

Фахівець пояснює, що внутрішній ринок залишається чутливим до погодних умов. Остаточні оцінки врожайності стануть зрозумілими ближче до завершення сезону.

Водночас очікування щодо нового збору залишаються позитивними. Пасічники сподіваються отримати від 60 до 80 тисяч тонн продукції, що відповідає результатам попередніх років.

Основним покупцем українського меду залишається ЄС. На цей напрямок припадає майже весь експорт, тому нестача сировини вже створює ризики для позицій України на міжнародному ринку.

За словами Гагаріна, імпортери дедалі частіше звертаються до постачальників із Китаю, Індії та Аргентини. Причиною стала нестабільність українських поставок.

Експерти зазначають, що дефіцит продуктів в Київській області може вплинути не лише на асортимент магазинів, а й на цінники у торговельних мережах найближчими місяцями.

У галузі сподіваються, що новий сезон збору дозволить стабілізувати ситуацію та уникнути подальшого скорочення поставок.

