Графики отключения света в Днепропетровской области на 12 мая продлятся из-за масштабных ремонтных работ, которые будут продолжаться в электросетях, пишет Politeka.net.

Об этом сообщили несколько территориальных общин, ссылаясь на Днепровские электросети.

Украинцам показали графики отключения света в Днепропетровской области 12 мая. В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях энергетики будут проводить профилактические работы в пределах области.

В связи с выполнением этих работ будет отключение электроэнергии 12.05.2026 года с 09:00-17:00 в городе Перещепыне. Ограничения будут действовать по следующим адресам:

Шевченка 43; 45; 47; 49; 51; 51/5А; 53; 55; 57; 59; 61

Прыорильська 27; 29; 31; 52; 54; 58; 60; 62; 64; 66; 68

Соборна 1; 10; 11; 12; 16; 18; 2; 4; 5; 6; 8; 9; б/н

пров. Гетьманськый 5; 6; 7; 8

Базарна 1; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17/А; 18; 19; 2; 3; 4; 7; 8; 9

Кутузова 1; 10; 12; 18; 2; 20; 22; 24; 26; 3; 30; 5; 6; 7; 8; 9

Соборна 13; 15; 17; 19; 20; 21; 21/А; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42

Сообщается о плановых работах в Криворожском районе с 08:00 до 18:00 в селе Новойське на следующих улицах:

Выноградна: 1, 1А, 3, 5-7, 9-16, 18-28, 31-33, 35-38, 40, 41, 43-53, 55, 56, 60-63, 66, 69;

Вышнева: 6,6А;

Восточна: 8А,14,18,19,24,25,26,28,29,30,31,35,56,57,59,61,65,66,70,71,;

Мыколы Кобця: 1А,2,2А,3,3/10,3/11;

Схидна: 1А, 5, 23, 58, 69, 74.

На 12 мая с 07:30 до 19:00 не будет электричества в городе Жовти Воды. Электричество исчезнет по адресам:

Промыслова: 4;

Поштова: 1, 3, 5-7, 11-16, 18, 20, 22-33, 35-40, 42, 44-48, 50, 52;

Литературна: 1, 1А, 3-23 (непарні), 23А, 25-33 (непарні);

М. Пошедина: 13, 23, 25, 27;

Музейна: 13.

Также в городе Жовти Воды не будет света с 09:00 до 18:00 по адресам:

Володымыра Велыкого: 9, 13-19 (непарные), 19А, 21-29 (непарні), 29А, 29Б, 31, 31А, 33-49 (непарные), 53, 55, 57;

Осиння: 1-5, 6А, 7-39 (непарные), 43, 45, 45А, 47-57 (непарні);

пров. Краснокутськый: 1, 2.

