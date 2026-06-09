Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области распределяются через партнерские организации и местные гуманитарные структуры.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области обеспечиваются Всемирной продовольственной программой ООН, сообщает Politeka.

Речь идет о международной инициативе ВПП, которая формирует специальные продуктовые наборы для внутренне перемещенных лиц и пожилых людей. Один пакет рассчитан примерно на 30 дней базового питания и покрывает около 60% месячной потребности взрослого человека в калориях.

В комплектацию входят базовые продукты длительного хранения. Среди них мука, гречка, пшено, а также макаронные изделия и крупы разных видов.

Дополнительно пакеты содержат подсолнечное масло, консервированное мясо и бобовые. Также добавляются овсяные хлопья, сахар и соль, формирующие базовый рацион.

В этом контексте Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области распределяются через партнерские организации и местные гуманитарные структуры, в частности, благотворительную организацию АДРА.

Программа действует не только в Николаевской области, а также в ряде других регионов, включая Херсонскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Донецкую и Харьковскую области.

ВПП может оказывать помощь как всем жителям общества, так и определенным категориям уязвимости в зависимости от согласованных критериев с местными властями.

Для уточнения деталей или получения консультации работает горячая линия организации 0800 20 13 30.

Выдача наборов осуществляется в соответствии с определенными гуманитарными процедурами в регионе.

Также следует отметить, что условия и объемы помощи могут изменяться в зависимости от имеющихся ресурсов программы.

Джерело: ВПП ООН

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