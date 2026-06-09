Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Миколаївській області розподіляються через партнерські організації та місцеві гуманітарні структури.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Миколаївській області забезпечуються Всесвітньою продовольчою програмою ООН, повідомляє Politeka.

Йдеться про міжнародну ініціативу ВПП, яка формує спеціальні продуктові набори для внутрішньо переміщених осіб і людей похилого віку. Один пакунок розрахований приблизно на 30 днів базового харчування та покриває близько 60% місячної потреби дорослої людини в калоріях.

У комплектацію входять базові продукти тривалого зберігання. Серед них борошно, гречка, пшоно, а також макаронні вироби та крупи різних видів.

Додатково пакети містять соняшникову олію, консервоване м’ясо й бобові. Також додаються вівсяні пластівці, цукор і сіль, що формують базовий раціон.

У цьому контексті Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Миколаївській області розподіляються через партнерські організації та місцеві гуманітарні структури, зокрема благодійну організацію АДРА.

Програма діє не лише на Миколаївщині, а також у низці інших регіонів, включно з Херсонською, Дніпропетровською, Запорізькою, Донецькою та Харківською областями.

ВПП може надавати допомогу як усім жителям громади, так і визначеним категоріям вразливості залежно від погоджених критеріїв із місцевою владою.

Для уточнення деталей або отримання консультації працює гаряча лінія організації за номером 0800 20 13 30.

Видача наборів здійснюється відповідно до визначених гуманітарних процедур у регіоні.

Також варто зауважити, що умови та обсяги допомоги можуть змінюватися залежно від наявних ресурсів програми.

Джерело: ВПП ООН

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Миколаївській області: хто має право на отримання цих виплат.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Миколаївській області: стало відомо, наскільки складною є ситуація.

Як повідомляла Politeka, Перерахунок пенсій в Миколаївській області: в квітні частину українців чекають більші виплати.