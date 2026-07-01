Жители Кировоградской области проинформировали о введении плановых графиков отключения света, которые будут действовать 2 июля, сообщает Politeka.net.

В Кировоградской области временные графики отключения света 2 июля являются частью планового технического обслуживания энергетической инфраструктуры. Энергетики отмечают, что такие меры направлены на повышение надежности электроснабжения, уменьшение риска аварий и обеспечение стабильной работы сетей в периоды пиковых нагрузок.

Как сообщили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго», 2 июля с 09:00 до 17:00 без электроснабжения останется часть села Цвитне. Ограничения охватят ряд улиц:

Березовського: 47

Дружбы: 1–2, 5–9, 12, 15–17

Мыру: 1–2, 8, 13, 16, 18–19, 22–23, 25–26, 28, 30, 32, 36, 42–43, 43А, 44–47, 51, 53, 55, 60, 62–66, 68, 70–71, 74, 77–78, 81, 84

Молодижна: 1–10, 12–24, 26–27, 29, 32–33, 35–37, 40, 43–44, 47, 49

Партызанив Украины: 1, 4, 7–9, 11–13, 15, 17, 19–22, 27, 29, 33, 37, 40–43, 46, 51–52, 54, 56, 58–61, 65

С. Нежывого: 1–2, 5–9, 9А, 12–13, 16, 22, 25–26, 28, 31–32, 34–36, 38, 40, 44, 44А, 45–46, 48, 50, 53, 55–57, 61, 64–67, 69–70, 73, 75, 77, 79, 85

Черкаська: 4, 6, 8, 11, 15, 18, 20, 22, 42

Шкильна: 4–5, 7, 9, 11, 13, 19, 21–26, 29, 33–38, 40–42, 44–46, 48–49, 51, 53, 58–59, 65, 68–72, 75, 79–81, 83, 95

Ярова: 5, 7–8, 10–11, 14, 18–20, 33–34

Кроме того, плановые работы 2 июля будут проводиться и в селе Ружичеве. Здесь с 09:00 до 17:00 временные ограничения электроснабжения затронут значительное количество улиц:

Лисова: 6–7, 9–10, 12, 15, 17–19, 22, 24–26, 40

Набережна: 1–2, 4, 10–11, 22

Отдельно отмечается, что в Олександрии в тот же день будут продолжаться работы по капитальному ремонту электросетей. В этой связи с 09:00 до 17:00 будет введено отключение света на улицах:

Винныцька: 3–16

Гвардийська: 2, 4

Ивана Мыколайчука: 4–6, 10–11, 15–18, 23–27

Катерыны Билокур: 1–14, 16, 16А, 18, 18А, 20, 20А, 21–28, 30, 32, 33–36, 38–48, 50–53, 53А, 54–55, 57, 59, 61–62, 64, 66, 68, 70, 72, 74

Новопетривськый пров.: 3, 7

Новопразьке шосе: 12, 14, 16, 18–20, 22, 24–28, 30–31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 93, 95

Новоселив: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49

Олены Телигы: 1–2, 5–7, 10–12, 12А, 13–15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31–32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

Павла Полуботка: 2, 4–15, 17, 19–20, 22, 25, 27, 29, 31–35, 37–40, 42, 44

Петра Болбочана: 1, 1А, 2А, 3–6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20–34, 36, 38, 40, 42

Промыслова: 1, 3–16, 18, 19А, 20–22, 24–25, 25А, 27–28, 30, 32–34, 34А, 35–59, 62

Селыщна: 1–12, 14–17, 19, 21–26, 28, 31, 33–35, 37, 39, 43–49, 51

Тыхый пров.: 1, 3–6, 8, 10

Украинськых Повстанцив: 2, 2А, 5–15, 18–20, 24–30, 32–33, 33А, 34–36, 38–60

Юрия Тютюнныка: 10, 13–16, 18, 18А, 19–30, 32–33, 34А, 35, 37, 39, 41.

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