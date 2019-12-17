Дочь российского композитора Игоря Крутого удивила "горячим" фото

Старшая дочь знаменитого российского композитора красовалась в купальнике. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram знаменитости.

Девушка расположилась на лестнице, ведущей прямиком в бассейн. На Виктории литой черный купальник, при этом видна ее женственная фигура и некоторые пикантные участки тела – грудь, бедра в частности.

Волосы женщина уложила назад, она держится за поручни, игриво изогнувшись в стильной солнцезащите.

Подписчики живо отреагировали на такой «сладкий», по словам некоторых, снимок и написали девушке, что та невероятно привлекательна.

Напомним также, ранее Игорь Крутой намекнул на "химию" между певцами Сергеем Лазаревым и Ани Лорак.

Об этом идет речь в его комментари+и к снимку, выставленному российским исполнителем в Instagram.

На фото - совместное селфи Лазарева и Лорак. При этом певица нежно прижимается к коллеге.

Снимок вызвал немалый ажиотаж среди подписчиков, которые в очередной раз напомнили, что артисты проводят много времени в компании друг друга.

«Вы прямо таки милашки. Пара», «Невероятно смотритесь», «Прекрасные-классные», «Блин.... И чего вы не вместе!?)))», «Может это Лорак мама ваших малышей?», «Шикарные», «Как же я ждала вашу совместную фотографию», " Смотритесь вместе чудесно!" - пишут в комментариях.

Среди тех, кто прокомментировал снимок, был и Игорь Крутой. «Ой, какая-то химия между вами появилась, атмосфера вечера или?», - подчеркнул он.

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