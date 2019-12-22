Светлана Лобода решила пойти на съемки с самыми дорогими для нее женщинами

Певица Светлана Лобода побывала со своей семьей на тематическом авторском ТВ-шоу Максима Галкина, которое выходит на одном из российских телеканалов

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram украинки по происхождению, которая давно работает в РФ.

Так на новых опубликованных фото певица предстала, в общем и целом, в достаточно скромном наряде – белых стильных штанах, кофте без глубокого декольте, что редкость в луках артистки. При всем при этом, верх наряда Светланы Лободы немного просвечивал – через белый свитер виднелся, вероятно, черный бюстгальтер.

Стоит также отметить, что артистка немного сменила имидж – остригла небольшую челку и укоротила волосы под каре.

Публика львиную долю внимания в этот раз уделила не самой поп-исполнительнице, а ее семье. На представленных кадрах собрались практически все женщины из семьи Лободы: старшая дочь певицы, сестра и мать артистки. На счет последней многие из поклонников Лободы высказались с огромным уважением и местами даже с восхищением, отметив, что женщина прекрасно выглядит в свои уже немолодые годы, мол в это даже сложно поверить.

Также публика всегда «на ура» воспринимает дочурку певицы, некоторые не обошли вниманием и сестру исполнительницы – пишут, что по красоте девушка ничем не уступает своей звездной сестре:

«Вчера.... на первой полосе .....

#сегоднявечером ...

Потрясающая программа случилась 😍

Благодарю ... @maxgalkinru ❤ #семья❤», - подписала артистка фото.

Поклонники в восторге от увиденного – отмечают, что исполнительница и ее семья прекрасно выглядят, выделяя «молодую» маму и прелестную дочь артистки, в частности:

«Шикарные♥»

«Красавицы 😍👍»

«Красотки»

Ранее певица показала себя не только в естественном виде, но еще и в весьма привлекательном - Светлана показала стройную фигуру в тонком черном платье. Дополнила лук звезда свободного кроя бежевым плащом. Ее волосы распущены и безо всяких укладок, сама артистка позировала без макияжа, но выглядела при этом довольной и счастливой.

Ранее также знаменитость выставила трепетное архивное фото со старшей дочкой Евой, сделанное на фотосессии уже более 4 лет назад, посвященной новогодним праздникам.

Так, Светлана вместе с Евангелиной позировали сидя на ступеньках возле огромной и пушистой ели, украшенной различными новогодними декоративными элементами. Мама и дочь примерили на себя милые и блестящие вечерние наряды.

Напомним, Лобода устроила горячие танцы в компании стройных девиц.

Как сообщала Politeka, раздетая Лобода показала идеальное тело в необычном виде, просто не узнать.

Также Politeka писала, что знойная Лобода потрясла упругими формами в платье из блесток.