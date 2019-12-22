Домработница рассказала об отношениях, которые у нее сложились с Примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой

Своим рассказом Надежда Романова поделилась в эфире одной из передач на российском телеканале.

Женщина отметила, что в течение нескольких лет заботилась о дочери певицы Кристине Орбакайте, однако ей часто приходилось бывать также гостях и у самой Пугачевой. По словам домработницы, между ними были теплые отношения.

Романова похвасталась, что сидела сидела за одним столом с легендарной певицей.

Кроме того, она отметила, что Пугачева замечательная бабушка, которая очень любит своих детей и внуков.

"Сказать, кого она больше любит, очень сложно", – рассказала помощница по хозяйству.

Кроме того Романова поделилась, что Примадонна всегда дарила ей дорогие подарки.

В частности, она получила от артистки сумку от Луи Виттон, которая стоит целое состояние.

"Она мне сумку Луи Виттон подарила. Не знаю теперь, куда с ней ходить. Так она меня отблагодарила", – призналась домработница.

Ранее мы писали, Алла Пугачева ошарашила заявлением, в котором призналась, что поклонники ее больше никогда не увидят в живую.

Примадонна российской эстрады заявила, что у нее началась другая жизнь. Кроме того, ее настигли возрастные проблемы со здоровьем, пишут российские СМИ.

«У меня теперь совсем другая жизнь, которую я бы не хотела выносить в песнях», – сказала Алла Пугачева.

Также по информации зарубежных таблоидов, Алла Борисовна счастлива находится с семьей больше, чем на сцене, поэтому решила отдать все свое время детям Гарри и Лизе, а также молодому мужу Максиму Галкину.

Важно отметить, что певица Пугачева никогда не пела о счастье. Несмотря на это, она стала одной из самых легендарных российских певиц. Песни Примадонны стали практически культовыми, и у многих нежная пора взросления и первой любви прошли как раз под ее знаменитые мотивы.

Напомним, что Пугачева забыла о возрасте и надела развратное мини, модельер не выдержал.

Как сообщала Politeka, 70-летняя Пугачева покривлялась на камеру, Галкин слил домашнее видео.

Также Politeka писала, что 70-летнюю Пугачеву подловили за пагубным занятием, сеть кипит.